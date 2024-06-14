Пропагандистские СМИ, ссылаясь на ФСБ РФ, пишут, что Южный окружной военный суд страны-агрессора признал Грузинский национальный легион «террористической организацией», запретив его деятельность на территории России, сообщает «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Бойцов одного из самых больших иностранных подразделений в ВСУ, созданного добровольцами-грузинами в 2014 году, обвиняют в пытках российских оккупантов, убийствах гражданского населения, а также в причастности к терактам и диверсиям на территории страны-агрессора.

В спецслужбе РФ отметили, что после решения суда деятельность членов этого формирования Сил обороны Украины будут квалифицировать не только по статье уголовного кодекса о наемничестве, но и по статьям о террористической деятельности.

Напомним, в прошлом месяце СМИ сообщили, что в РФ суды вынесли приговоры более полсотни граждан за связи с российскими добровольческими формированиями, которые воюют на стороне Украины.