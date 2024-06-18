В ходе визита в США политик сообщил, что на предстоящем саммите военного блока в Вашингтоне одной из актуальных тем будет Украина, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу организации.

По словам генсека Альянса, после начала полномасштабной войны страны Организации Североатлантического договора оказали беспрецедентную поддержку Киеву. Однако этой зимой и весной союзники серьезно задерживали поставки военной помощи в Украину, что негативно отразилось на поле боя.

Генсек НАТО заявил, что Альянс не должен допустить, чтобы это повторилось. Столтенберг отметил, что на конференции в Вашингтоне, как он ожидает, лидеры стран-членов согласятся с тем, что организация будет руководить координацией предоставления помощи Украине. Также политик предложил создать долгосрочный фонд поддержки, чтобы ежегодно выделять свежее финансирование для Киева.

Как убежден Столтенберг, чем надежнее будет военная помощь Альянса, тем быстрее Кремль осознает, что не может ждать, пока НАТО ослабит поддержку Украины, и тем быстрее закончится война. Он добавил, что это может показаться парадоксом, однако путь к миру – передавать Киеву больше оружия.

Напомним, в МИД ФРГ предупредили о последствиях для НАТО в случае отказа от военной помощи Украине.