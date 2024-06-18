Бессменный российский лидер в своей статье для северокорейского издания «Нодон синмун» написал, что Москва высоко ценит твердую поддержку Пхеньяна в войне РФ против Украины и солидарность КНДР с Кремлем по ключевым международным вопросам, информирует «НБН».

Диктатор набросился с обвинениями на США. По его словам, что Штаты якобы делают все, чтобы затянуть войну в Украине, разжечь боевые действия и не хотят урегулировать ситуацию мирным путем, в то время как Москва «открыта для равноправного диалога».

Путин возмущен тем, что «противники» РФ разрешают применять современное западное вооружение для обстрелов территории государства-террориста. Глава Кремля солгал, что объектами таких атак якобы становятся «мирные цели».

Лидер россиян добавил, что Москва будет поддерживать дружественную к РФ страну и готова к более тесному сотрудничеству с Пхеньяном для достижения «более демократичных и стабильных» международных отношений.

Напомним, аналитики ISW раскрыли, с какой целью Путин стимулирует интерес западных государств к переговорам по Украине.