Издание «Агентство. Новости» заявило, что глава Кремля начал летать в регионы государства-террориста в сопровождении истребителей, что подтверждают кадры из Якутска, информирует «НБН».

Жители российского города зафиксировали на камеру минимум один боевой самолет Су-30 СМ, который сопровождал борт кремлевского диктатора во время полета.

Фото — t.me/agentstvonews

Эти кадры стали первым визуально подтвержденным случаем с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда военная авиация сопровождает самолет лидера россиян во время визита в регион страны-агрессора.

СМИ напомнило, что до этого истребители сопровождали главу Кремля только за границей. Спикер Путина Дмитрий Песков объяснял использование боевой авиации мерами безопасности.

Ранее журналисты сообщили, что кремлевский диктатор надевает на публичные мероприятия скрытый бронежилет по рекомендации своих спецслужб.