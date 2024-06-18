СМИ сообщили, что Харьюский уездный суд признал Морозова виновным в действиях против Эстонии в интересах и по поручению спецслужб страны-агрессора, пишет «НБН» со ссылкой на издание Kreschatic.

Бывшего профессора международной политической теории Тартуского университета приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы. Россиянин несколько лет собирал данные о внутренней политике, политике обороны и безопасности Эстонии, а также о людях и инфраструктуре, которые связаны с этим.

Для передачи соответствующей информации агентам спецслужб государства-террориста бывший профессор регулярно ездил на встречи в РФ. СМИ не сообщают, признал ли он свою вину.

Напомним, в апреле в ФРГ задержали двух агентов страны-агрессора, которые готовили диверсионные операции на немецких военных объектах.