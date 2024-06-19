Как пишет CNN, в НАТО среди ключевых союзников ведутся обсуждения относительно обязательств, которые Альянс даст Украине на саммите в Вашингтоне по ее вступлению в организацию, информирует «НБН».

По словам журналистов, представители стран Европы, в частности государства-соседи РФ, критикуют США за то, что они не хотят «далеко заходить» в вопросе интеграции Украины в НАТО.

Официальные лица Вашингтона и Берлина предложили на июльском саммите объявить, что у Украины есть «мост» к членству в организации, а не «необратимый путь», так как эту формулировку поддерживают не все члены блока, в частности Венгрия.

СМИ отмечает, что большинство государств Центральной Европы разочарованы промедлением Белого дома в вопросе интеграции Украины в Альянс, так как хотят, чтобы путь страны в НАТО был более четким.

Напомним, недавно глава Кремля Владимир Путин выдвинул условия, при которых РФ согласится на переговоры по завершению войны, в частности потребовал, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отреагировал на ультиматум диктатора.