45-й президент США в эфире подкаста All In выразил уверенность в том, что якобы намерения Украины по интеграции в НАТО спровоцировали российское вторжение, информирует «НБН».

По словам республиканца, он два десятилетия слышит о том, что, если Украина пойдет в Альянс – это будет реальной проблемой для Москвы. Трамп заверил, что «именно поэтому война и началась».

Политик обвинил действующего главу Белого дома в том, что он «постоянно говорил неправильные вещи» и до сих пор «говорит сумасшедшие вещи». Бывший лидер американцев считает, что Байден не должен был обещать Украине интеграцию в НАТО.

Трамп отметил, что РФ якобы не собиралась начинать полномасштабное вторжение. Однако, как только он покинул президентский пост, оккупанты стали приближаться к границам Украины и вскоре напали на нее. В очередной раз экс-глава США заявил, что полномасштабная война не началась бы, если бы он остался в Белом доме.

Напомним, советник Байдена оценил риск отмены соглашения по безопасности между США и Украиной в случае возвращения Трампа в президентское кресло.