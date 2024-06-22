О том, что в период следования маршрутом через уезд Вранча, когда большинство пассажиров отошли ко сну, автобус перевернулся, вследствие чего произошел съезд на обочину трассы, пишет «НБН», ссылаясь на материал RomaniaTV.

Как стало известно, во время аварии, в салоне пассажирского автотранспортного средства находились 59 человек, среди них — несовершеннолетние. В соответствии с предварительной информацией, в этой дорожной катастрофе пострадало 4 человека (включая ребенка), которых своевременно забрали экипажи местной «скорой помощи».

Кроме того, несколько особ согласились на оказание медпомощи без госпитализации, сразу на месте инцидента.

Сейчас на месте ДТП продолжают работать румынские правоохранители и медики, чтобы установить предпосылки и причины данной аварии.

Ранее мы писали о том, как Кулеба реагировал на решение Румынии передать Украине Patriot.