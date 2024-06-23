О том, что Лондон инициирует ряд переговоров с Вашингтоном и Берлином практически в преддверии саммита НАТО, стремясь склонить американских и немецких функционеров наконец «выдать» Киеву приглашение в Альянс, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, прозвучавшее от британского корреспондента «Радио Свобода» Олеся Ковача в эфире YouTube-канала «Эспрессо».

По словам Ковача, сейчас власти Великобритании достаточно интенсивно, и в некоторой степени «эмоционально» пытаются провести серию переговорных процессов с представителями США и Германии. В частности, Соединенное Королевство намерено убедить США и ФРГ направить Украине приглашение в НАТО на грядущем саммите, подключив для этих целей немалый перечень британских политиков.

Таким образом, Великобритания не прекращает использовать свое весомое внешнеполитическое влияние, чтобы максимально поддержать Украину.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял — намерение Украины вступить в НАТО «спровоцировало» вторжение РФ.