Экс-премьер-министр Великобритании на своей странице в соцсети Х назвал соответствующие заявления лидера популистов Найджела Фараджа о войне РФ против Украины антиисторической чушью и очередной кремлевской пропагандой, информирует «НБН».

По словам политика, никто «не тыкал палкой в медведя», в 1991 году большинство украинцев проголосовали за то, чтобы стать независимой страной, и они имели полное право претендовать на вступление в НАТО и ЕС.

Джонсон отметил, что единственный человек, ответственный за вторжение на украинскую территорию в 2014 и 2022 годах, – это глава Кремля Владимир Путин. Перекладывание ответственности с диктатора является морально отвратительным и повторяет ложь лидера россиян.

Бывший глава британского правительства заявил, что решение конфликта очевидно – Украина должна отразить нападение РФ и одержать победу. Политик добавил, что проблема последних 30 лет заключается в слабости западных государств перед лицом российской агрессии.

Напомним, на прошлой неделе кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерение Украины вступить в Североатлантический Альянс «спровоцировало» вторжение РФ.