В заявлении внешнеполитического ведомства Российской Федерации сказано, что в ответ на принятие Евросоюзом 14-го пакета экономических и индивидуальных ограничительных мер против страны-агрессора МИД расширил список государств-членов организации и представителей европейских институтов, которым запрещено пересекать российскую границу, информирует «НБН».

В пресс-службе дипломатического ведомства уточнили, что в так называемый стоп-лист, созданный в ответ на «недружественные шаги», Москва внесла представителей стран Евросоюза, работников институтов ЕС, которые способствуют предоставлению военной помощи Украине, «преследуют чиновников РФ» и «штампуют агрессивные высказывания» в адрес государства-террориста.

Ранее спецпредставитель ЕС по вопросам санкций спрогнозировал, когда страна-агрессор ощутит масштабные последствия ограничительных мер Запада.