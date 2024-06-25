Агентство Reuters пишет, что советники кандидата в президенты США Фред Флейц и Кит Келлог представили ему план прекращения российско-украинской войны в случае его возвращения в Белый дом, информирует «НБН».

Он предусматривает продолжение военной поддержки Киева лишь при его согласии на начало мирных переговоров с Москвой. В свою очередь Кремль получит из Вашингтона предупреждение о том, что любой отказ от диалога с украинской стороной приведет к усилению помощи Штатов Киеву.

Также в плане отмечается, что в ходе переговорного процесса прекращение огня будет установлено на основе преобладающей линии фронта в Украине.

Флейц сообщил, что бывший американский лидер отреагировал на такое предложение советников положительно.

В то же время СМИ отмечает, что соответствующая позиция Вашингтона в случае возвращения Трампа в президентское кресло столкнется с противодействием внутри Республиканской партии США и союзников Штатов в Европе.

Напомним, на прошлой неделе оппонент Байдена заявил, что что намерение Украины вступить в НАТО «спровоцировало» нападение россиян.