В ходе брифинга для представителей СМИ Миллер заявил, что американское руководство не признает РФ государством-спонсором терроризма, поскольку такой шаг повлечет за собой ряд негативных последствий, в частности гуманитарного характера, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Представитель Государственного департамента объяснил, что в Вашингтоне считают, что есть более эффективные способы привлечь к ответственности страну-агрессора за ее действия.

Чтобы ослабить военную машину РФ, Штаты выбирают усиление санкций против представителей российского руководства, компаний и экспорта государства-террориста. Чиновник пообещал, что США продолжат вводить соответствующие ограничительные меры.

Напомним, Совет Европейского Союза ввел 14-й пакет санкций против страны-агрессора. В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на новость, рассказав, чем Москва ответит на «недружественные шаги».