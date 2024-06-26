Спикер Путина Дмитрий песков высказался об утверждении кандидатуры Рютте на должность генсека Североатлантического Альянса. По словам представителя Кремля, такие изменения в НАТО вряд ли что-нибудь изменят в отношениях страны-агрессора с организацией, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря бессменного лидера россиян, назначение нового генсека Организации Североатлантического договора не скажется на генеральной линии Альянса.

Песков обвинил страны НАТО в том, что они «работают с целью стратегического подавления» государства-террориста. Представитель Москвы добавил, что на сегодня эта организация является вражеским альянсом для России.

Ранее спикер кремлевского диктатора отреагировал на введение Советом ЕС 14-го пакета санкций против Российской Федерации. Песков назвал новые ограничительные меры Европейского Союза в отношении страны-агрессора «незаконными».