Глава эстонского правительства в ходе совместной пресс-конференции с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом заявила, что члены организации должны поставить победу Украины как цель, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

По словам политика, ту цену, которую страны-члены военно-политического блока платят за поддержку Киева ничтожна, по сравнению с тем, что было бы, если агрессия россиян окупилась.

Премьер напомнила, что победа украинцев имеет решающее значение для безопасности всех государств Альянса. Поэтому организация должна обеспечить долгосрочную поддержку страны.

Глава эстонского правительства уточнила, что в течение следующих четырех лет Киев будет тратить 0,25% ВВП Эстонии на военную помощь. Она убеждена, что, если бы все государства Альянса сделали тоже самое, это обеспечило бы Украине победу в войне.

Каллас добавила, что также в НАТО должны продолжить процесс вступления Украины в организацию.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания пытается убедить Германию и США предоставить Украине приглашение в Альянс на саммите организации в июле.