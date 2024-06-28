Журналисты, ссылаясь на неназванного советника американского президента, сообщили, что выступление главы Белого дома на дебатах в Атланте 28 июня было неубедительным. Однако Байден не пропустит публичный обмен мнениями с Трампом в сентябре.

Команда главы США намерена выделить моменты, которые сыграли на руку лидеру американцев, и двигаться дальше, информирует «НБН» со ссылкой на CNN и The Hill.

По словам собеседника СМИ, ранее эти специалисты помогли занять президентское кресло Бараку Обаме, который также проиграл в первых дебатах.

Ранее журналисты заявили, что в Демократической партии запаниковали из-за неудачного выступления главы Белого дома на дебатах с Трампом. Они сообщили, что политическая сила намерена предпринять для минимизации последствий этого мероприятия.