О том, с какими последствиями ночного дронового удара пришлось столкнуться «хорошим русским» в ночь на воскресенье, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал МО РФ.

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова — над промышленным сектором Липецка «успешно» ликвидировали 9 беспилотников, однако один из фрагментов БПЛА частично разрушил частное домовладение.

Губернатор Курщины Алексей Смирнов идентично сообщил — все дроны сбиты, но в селе Гнилое Тимского района, обломками беспилотника снесены кровли и выбиты оконные пролеты в 3 домовладениях и местной школе.

Глава Белгородщины Вячеслав Гладков также пожаловался — в Грайвороне дроны ударили по многоквартирному дому, выбив в постройке окна и повредив одно автотранспортное средство.

Ранее мы писали о том, что в ГСЧС показали последствия удара РФ по Вольнянску на Запорожье.