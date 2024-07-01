В воскресенье, 30 июня, в эфире сербского телевидения Prva глава государства прокомментировал «мирный план», предоставленный КНР и Бразилией.

Предложения двух стран по завершению российско-украинской войны Вучич назвал «инициативой здравого смысла», информирует «НБН» со ссылкой на Danas.

По его словам, Пекин предложил «что-то действительно самое логичное», от чего якобы не отказался бы ни один нормальный человек. Президент отметил, что в то же время все стороны «молчат и недооценивают» инициативу Китая и Бразилии, как будто соответствующие предложения поступили из его страны или какого-то меньшего государства.

Вучич объяснил, что «мирный план» якобы игнорируют, так как «никто не хочет» немедленно прекратить боевые действия, а каждый ждет поражения другого.

Напомним, что представитель Сербии присутствовал на конференции в Швейцарии и подписал совместное коммюнике по итогам Глобального саммита мира.

Ранее «мирный план» по Украине представили советники кандидата в президенты США Дональда Трампа, о чем написали СМИ. В Белом доме прокомментировали соответствующие сообщения журналистов.