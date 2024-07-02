Американское СМИ, ссылаясь на официальных представителей США и Североатлантического Альянса, заявило, что в НАТО готовят план, направленный на сохранение и усиление долгосрочной поддержки Украины на фоне перспективы возвращения Трампа в Белый дом, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

По словам журналистов, Альянс намерен отправить в Киев высокопоставленного гражданского чиновника, который будет отвечать за координацию предоставления военной помощи Украине от организации.

Также НАТО хочет создать в немецком городе Висбаден новое командование для координации передачи вооружения, техники для ВСУ, а также подготовки и обучения защитников.

Экс-посол США в Альянсе Иво Даалдер заявил, что теперь организация будет отвечать за соответствующие вопросы, а не Вашингтон, как это было ранее, чтобы защитить усилия блока по оказанию помощи Украине от 45-го президента США.

The Wall Street Journal отмечает, что в НАТО начали разрабатывать этот план еще несколько месяцев назад, однако он стал более актуальным после неудачного выступления главы Белого дома Джо Байдена на дебатах с Трампом.

О введении новых мер для усиления поддержки Украины, по данным издания, будет объявлено в этом месяце на саммите Альянса, который состоится в столице США.

Ранее генсек НАТО заявил, что организация продолжит поддерживать Украину даже если Трамп снова возглавит Америку.