В понедельник, 1 июля, первый заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель в ходе брифинга, комментируя заявление о том, что американское руководство не видит Украину в Альянсе, так как боится раздражать российского лидера, отметил, что у Штатов нет никаких проблем с привлечением РФ к ответственности, информирует «НБН».

По его словам, для этой цели Вашингтон принял множество мер – от экспортного контроля до санкций. Также он напомнил, что глава государства Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Чиновник подчеркнул, что все эти шаги руководства страны свидетельствуют о преданности Америки украинцам. Патель добавил, что в Вашингтоне ранее заявляли о том, что должен быть мост к интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

Ранее генсек НАТО ответил, продолжат ли члены организации предоставлять Украине военную помощь в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом.