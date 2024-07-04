Глава внешнеполитического ведомства Германии в ходе дебатов в Бундестаге относительно бюджета на 2025 год заявила, что РФ в обозримом будущем останется самой большой угрозой для свободы и безопасности государств Европы, информирует «НБН» со ссылкой на Tagesschau.

Дипломат отметила, что ФРГ несет особую ответственность в этом отношении, напомнив, что Берлин восстановил утраченное доверие из-за его политики в отношении страны-агрессора.

Глава немецкого МИД добавила, что западные государства должны принять меры для защиты европейской свободы и демократии, продолжая оказывать военную поддержку Украине.

Как сообщали СМИ, в Организации Североатлантического договора готовят план по усилению поддержки Украины на фоне перспективы прихода к власти в США оппонента Байдена Дональда Трампа.