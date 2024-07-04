Российское издание «Коммерсант» сообщило, что в Рязани сотрудники органов военной контрразведки ФСБ взяли комбрига под стражу, после чего его доставили на следствие в столицу, передав представителям СК РФ, информирует «НБН».

СМИ пишут, что командира 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады армии страны-агрессора подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, в связи с чем против него возбудили уголовное дело. Однако не известно, в хищении какой именно суммы обвиняют путинского военачальника.

В апреле 2022 года Сергей Шойгу, который на тот момент возглавлял оборонное ведомство РФ, присвоил комбригу, причастного к военным преступлениям на Киевщине, звание «гвардии полковник». В следующем году Городилов попал под санкции США – ему запретили въезд на территорию Штатов.

Напомним, в прошлом месяце МУС выдал ордера на арест экс-главы МО РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба армии Путина Валерия Герасимова. Зеленский прокомментировал решение суда.