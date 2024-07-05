В аналитическом материале ISW отмечается, что российский лидер на саммите ШОС не проявил типичный притворный интерес к переговорам о прекращении огня. Наоборот диктатор категорически отверг любой диалог по этому вопросу, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на то, что глава Кремля в очередной раз потребовал «необратимой демилитаризации» Украины в качестве условия для начала переговорного процесса. По его мнению, соседняя страна должна сдаться еще до любого прекращения боевых действий.

Аналитики пишут, что глава РФ неоднократно изображал Запад как партнера в диалоге о прекращении огня, однако в то же время Москва отвергла все стороны как возможных посредников между Украиной и страной-агрессором.

Как возможную точку для соприкосновения для переговоров Путин не хочет использовать и Верховную Раду, которую он ранее признавал «единственным законным органом» в соседнем государстве. Теперь все украинские правительственные институты для диктатора оказались «непригодными и нелегитимными» для ведения диалога о прекращении боевых действий.

В ISW объяснили, что отказ лидера россиян от прекращения огня говорит о его уверенности в том, что оккупационные войска с помощью постепенного наступления выиграют бои на истощение и добьются победы.

Отметим, что на саммите ШОС диктатор назвал талибов союзниками России в борьбе с терроризмом.