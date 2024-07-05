В четверг, 4 июля, по итогам саммита государств ШОС в Астане кремлевский диктатор заявил, что «Талибан» контролируют власть в Афганистане. Российский лидер отметил, что это военизированное движение – союзник РФ в борьбе с терроризмом, «так как любая власть заинтересована в стабильности в государстве, которым она руководит».

Пропагандистское агентство «ТАСС» опубликовало соответствующий фрагмент выступления Путина, информирует «НБН».

Глава Кремля уточнил, что талибы хотят, чтобы в Афганистане «все было стабильным, спокойным и подчиненным определенным правилам», и страна-агрессор не раз получала сигналы от этой организации о том, что она готова работать с РФ в борьбе с терроризмом.

Отметим, что в России «Талибан» входит в перечень террористических организаций. Однако в мае Минюст и МИД страны-агрессора сообщили диктатору, что Москва может убрать талибов из этого списка.

В 2021 году представители афганского военизированного движения провели первую международную встречу в российской столице и признали временно захваченный Крымский полуостров «частью РФ».

Как сообщалось, Зеленский высказался об участии кремлевского диктатора во втором Глобальном саммите мира.