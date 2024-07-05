Генсек Североатлантического Альянса в интервью немецкому агентству dpa, отвечая на вопрос о возможном расширении военно-политического блока в ближайшие 10 лет, заявил, что он очень надеется, что Украина будет союзником.

По мнению Столтенберга, страна может стать частью организации примерно к 2034 году, информирует «НБН».

Накануне саммита НАТО в Вашингтоне генсек Альянса призвал страны-члены блока наращивать военную помощь ВСУ. Он убежден, что чем сильнее партнеры будут поддерживать Киев, тем быстрее завершатся развязанные РФ боевые действия.

В очередной раз Столтенберг напомнил, что российский лидер Владимир Путин надеется «пересидеть» западных союзников Украины, чтобы они ослабили помощь Силам обороны. Кремлевский диктатор рассчитывает, что стратегия затягивания времени поможет его победить.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны Альянса могут создать условия для прекращения войны, если убедят главу Кремля в том, что РФ не удастся «пересидеть» их.

Напомним, вице-премьер-министр Ольга Стефанишина обозначила сроки вступления Украины в ЕС.