Американское издание The Hill, ссылаясь на высказывание высокопоставленного чиновника из Белого дома, пишет, что в администрации американского президента раскритиковали приезд венгерского премьер-министра в Москву, информирует «НБН».

По его словам, в Вашингтоне обеспокоены поездкой представителя Будапешта в столицу РФ, ведь встреча с кремлевским диктатором не будет способствовать установлению мира, укреплению независимости, суверенитета и восстановлению территориальной целостности Украины. Чиновник подчеркнул, что РФ может закончить войну, если прекратит агрессию в отношении соседней страны.

Журналисты напомнили, что на саммите Североатлантического Альянса в столице США, который состоится 9-11 июля, члены организации изложат новые финансовые и военные обязательства перед Украиной, в частности направленные на создание основы для ее интеграции в НАТО.

Ранее раскритиковали «миротворческую миссию» венгерского премьера в Москве Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен.