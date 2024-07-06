О том, что подобная отмена визита главы немецкого внешнеполитического ведомства Анналены Бербок в Будапешт, запланированного на понедельник, 8 июля, произошла из-за технических, а не политических факторов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление МИД Венгрии, опубликованное изданием Reuters.

Как утверждает пресс-служба венгерской дипломатический структуры, отказ от визита Бербок спровоцирован непредсказуемой корректировкой календаря местного министра иностранных дел, и потому в МИД настоятельно попросили перенести вышеописанный визит на несколько более поздние сроки, — «надеемся, на ближайшее время».

В МИД Венгрии акцентировали:

Причина чисто техническая, а не политическая.

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