Венгерский премьер в интервью главному редактору швейцарского издания Die Weltwoche Роджеру Кепелю сообщил, что Путин не заинтересован в прекращении огня в Украине для создания предпосылок к мирным переговорам, так как Киев, по словам диктатора, якобы использует паузу в боевых действиях против РФ, информирует «НБН».

По словам представителя Будапешта, также лидер россиян сказал ему, что настоящий диалог невозможен без участия двух сторон. Диктатор заявил, что то, что делает Киев без Москвы «не имеет значения», по всей видимости подразумевая Глобальный саммит мира по завершению войны.

Орбан отметил, что также глава Кремля ему напомнил о реакции РФ на первые предложения украинской стороны весной 2022 года. Путин добавил, что с того момента позиция России остается неизменной и она готова вести переговоры с Киевом на тех же условиях.

Премьер подчеркнул, что он – якобы единственный западный лидер, который одновременно может говорить и с РФ, и с Украиной. Глава правительства Венгрии считает, что остальные создали ситуацию, в которой не могут иметь прямой контакт с двумя государствами, однако он ведет эти переговоры, так как ищет «кратчайший путь» к завершению боевых действий.

Ранее представитель Будапешта после визита к Путину пообещал больше неожиданных встреч.