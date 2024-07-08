Генсек Альянса в интервью телеканалу СBS отметил, что война в Украине демонстрирует тесную связь РФ с КНР, КНДР и Ираном, из которых Китай – главный проводник агрессии государства-террориста против украинцев, информирует «НБН».

По его словам, Путин и Си Цзиньпин хотят, чтобы США и страны блока потерпели поражение в Украине. Также чиновник напомнил слова главы японского правительства о том, что нынешние события в Украине могут завтра произойти в Азии.

Столтенберг отметил, что Альянс важен для Штатов и в отношениях с КНР. Благодаря более 30 союзников в НАТО Штаты производят 50% мирового ВВП – экономической и военной мощи. Поэтому в противодействии Китаю США сильнее с государствами НАТО.

Говоря о «миротворческой миссии» главы венгерского правительства Виктора Орбана в Москве, генсек Альянса заявил, что премьер посещал РФ не от имени организации. Приезд представителя Будапешта в столицу страны-агрессора не меняет принятых союзниками совместных решений.

Ранее Столтенберг спрогнозировал сроки интеграции Украины в Альянс.