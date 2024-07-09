Глава США на своей странице в соцсети Х написал, что вчерашние ракетные обстрелы Украины, в результате которых погибли десятки мирных граждан, была разрушена детская больница «Охматдет» – ужасающее напоминание о жестокости РФ.

По словам американского лидера, в этот момент крайне важно поддержать Украину и не закрывать глаза на агрессию Российской Федерации, информирует «НБН».

Глава государства напомнил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и лидерами государств-членов Североатлантического Альянса, чтобы свидетельствовать о непоколебимости поддержки Киева.

Также Белый дом цитирует слова Байдена о том, что США и союзники намерены объявить о новых мерах по усилению украинской ПВО для защиты городов и гражданского населения от обстрелов со стороны государства-террориста.

Напомним, в оборонном ведомстве страны-агрессора после удара армии Путина по детской больнице в Киеве сделали циничное заявление.