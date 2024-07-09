Французский лидер перед саммитом лидеров НАТО в столице США заявил, что есть две страны, которые выступают против интеграции Украины в Североатлантический Альянс – Штаты и ФРГ, информирует «НБН» со ссылкой на агентство dpa.

Накануне конференции в Вашингтоне, по словам Макрона, США и Германия сформировали «сильную оппозицию» по предоставлению приглашения вступить в НАТО для Украины. Президент отметил, что в конце концов приглашение для страны присоединиться к военно-политическому блоку будет решением государств-членов организации.

Глава государства напомнил, что после саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году украинцы были раздражены, когда поняли, что им открыли двери в Альянс, однако не настолько. По мнению политика, сценарий для конференции в Вашингтоне будет таким же.

Как сообщалось, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг спрогнозировал сроки интеграции Украины в Альянс.