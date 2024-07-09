Пресс-секретарь российского лидера, комментируя удар оккупантов по детской больнице «Охматдет» в Киеве, цинично заявил, что в ходе так называемой «СВО» российские войска якобы не атакуют гражданские объекты.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Вопреки безоговорочным фактам, которые подтверждают умышленный обстрел медучреждения в столице Украины захватчиками, спикер Путина призвал верить заявлениям оборонного ведомства государства-террориста о том, что на больницу якобы упала «антиракета» ВСУ.

Песков отметил, что армия страны-агрессора бьет по военной и критической инфраструктуре, которая имеет отношение к военному потенциалу «киевского режима».

Напомним, что в день масштабной ракетной атаки РФ на Украину, 8 июля, в Москву приехал глава индийского правительства Нарендра Моди. Зеленский прокомментировал встречу политика с Путиным, высказавшись об объятиях представителя Нью-Дели с диктатором.