Во время саммита Североатлантического Альянса в столице США Орбан встретился с турецким лидером, о чем венгерский премьер сообщил на своей странице в соцсети Х, информирует «НБН».

По словам главы правительства Венгрии, представитель Анкары – важный партнер в его «мирной миссии», так как Турция была единственным государством, которое «успешно» выступило посредником между Украиной и Российской Федерацией.

Глава пресс-службы венгерского премьера Берталан Хаваши рассказал, что во время переговоров представитель Будапешта попросил турецкого лидера поддержать «миротворческую миссию» его страны.

Как сообщали СМИ, Орбан после визитов в Украину и РФ написал секретное письмо руководству Европейского Союза. Журналисты узнали, что в послании политик подробно изложил позицию главы Кремля Владимира Путина относительно прекращения огня и переговоров, а также пересказал взгляды украинского лидера Владимира Зеленского на эти вопросы.