Спикер Путина, отвечая на вопрос о возможном приглашении страны-агрессора на следующий Глобальной саммит мира, заявил, что кремлевский диктатор и РФ «всегда открыты» для диалога и якобы никогда от этого не отказывались.

Однако у Москвы есть условие – она «должна понимать, о чем будет идти речь» на конференции, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского лидера, ранее Кремль заявлял, что для него не допустимо расширение Североатлантического Альянса на украинскую территорию, так как это будет «угрожать безопасности и существованию» государства-террориста.

Также Песков высказался о сообщениях относительно проведения следующего Глобального саммита мира в Саудовской Аравии. Представитель АП РФ заявил, что он не уверен в их достоверности, добавив, что место проведения конференции – «это важно, но вторично».

Напомним. Что в то же время заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал следующий Глобальный саммит мира попыткой Украины и Запада «реабилитироваться за провал в Швейцарии». Дипломат заявил, что Россия не будет участвовать во второй конференции.