О том, что силы и средства новой базы противовоздушной обороны США, расположенной в северной части Польши (станут выявлять и «приземлять» баллистические ракеты), полноценно готовы к исполнению надлежащей миссии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, и опубликованную Reuters.

По словам Столтенберга вышеописанный статус базы — важный шаг на пути к обеспечению трансатлантической безопасности на фоне возросшей «баллистической» угрозы. В частности, поскольку НАТО является оборонным блоком, то не станет игнорировать такие риски.

Генсек НАТО подчеркнул:

Противоракетная оборона является важным элементом для основной задачи НАТО по коллективной обороне… [и] предназначена для защиты европейцев, территории и войск от атак баллистическими ракетами.

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