Премьер-министр Словакии на своей Facebook-странице опубликовал видеообращение, в котором выступил против интеграции Украины в военно-политический блок, пугая «последствиями» такого шага, информирует «НБН».

По словам политика, Украина – это суверенная и независимая страна, и он понимает ее желание стать членом организации. Однако, как убежден глава правительства, присоединение государства к НАТО якобы станет гарантией начала Третьей мировой войны.

Премьер сообщил, что он поручил представителям Братиславы на Вашингтонском саммите военно-политического блока повторить, что Украина может интегрироваться в Альянс лишь тогда, когда будет соответствовать всем критериям членства, а также после того, как будет подписано соглашение всеми членами организации.

Напомним, словацкий лидер Петер Пеллегрини пожаловался, что из-за передачи государствами НАТО дополнительных комплексов ПВО Украине членам Альянса их «не хватит».