Российский Telegram-канал BAZA сообщил, что вчера вечером в пункте дислокации российских захватчиков в Белгородской области произошла стрельба. В связи с этим ночью в одном из районов приграничного региона РФ был объявлен план перехвата путинского военного, который скрылся с пулеметом Калашникова и 70 патронами, информирует «НБН».

Позже паблик уточнил, что в регионе разыскивают 29-летнего бойца «второй армии мира» Алексея из Чувашской Республики страны-агрессора. Он оказался стрелком, который убил двух и ранил одного сослуживца.

Позже появилась информация о том, что военный путинской армии неподалеку от места стрельбы бросил оружие и боеприпасы.

Некоторые росСМИ пишут, что причиной инцидента стал бытовой конфликт. Другие источники уточняют, что дезертир и убитые вместе выпивали. Двое бойцов оскорбили сослуживца, он сделал им предупреждение, когда издевки повторились – выстрелил в них.

Ранее российские СМИ сообщили об убийстве трех срочников в Белгородской области. Оккупанты считают, что военным перерезали горло диверсанты.