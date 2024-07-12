Британское издание The Guardian пишет, что Венгрия начала председательствовать в Совете Евросоюза с 1 июля и за этот период успела разжечь споры между членами организации из-за поездок представителя Будапешта в РФ и Китай.

На эти визиты Орбан не получал поддержку со стороны ЕС. Также глава правительства Венгрии 11 июля встретился в США с оппонентом Байдена Дональдом Трампом, информирует «НБН».

Представитель внешнеполитического ведомства Германии в комментарии журналистам заявил, что нужно посмотреть, как продолжится председательство Венгрии в Совете ЕС. По словам чиновника, идет 12-й день, а представитель Будапешта уже успел нанести много вреда.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский ответил, поехал ли венгерский премьер в Москву на встречу с Путиным по договоренности с Киевом.