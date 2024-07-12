Агентство Reuters пишет, что как минимум 17 конгрессменов, членов Демократической партии призвали главу государства отказаться от борьбы за президентское кресло и позволить политической силе выбрать другого кандидата, информирует «НБН» со ссылкой на Kreschatic.

Демократы обеспокоены низкими рейтингами одобрения американского лидера. Также они считают, что Байден может оказаться слишком старым для должности главы государства. Все это, по мнению однопартийцев президента, может привести к потере мест в Сенате и Палате представителей США.

Ранее у главы Белого дома 27 июня было неудачное выступление на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом.

Пресс-конференция 11 июля также не обошлась для лидера американцев без конфузов: он называл главу Украины Владимира Зеленского «президентом Путиным», а вице-президента США Камиллу Гаррисон «вице-президентом Трампом».

Кроме того, Байден иногда путался в своих ответах. Однако на мероприятии глава Белого дома все же продемонстрировал свой многолетний опыт на политической арене, дав детальную оценку глобальным проблемам, в частности вторжению РФ в Украину и войне Израиля с ХАМАСом.

Однако эти положительные моменты не успокоили некоторых демократов. Члены партии настаивают на том, что политическая сила должна выдвинуть сильного кандидата вместо Байдена, чтобы противостоять Трампу.

Напомним, глава США ответил, готов ли он к прямому контакту с кремлевским диктатором.