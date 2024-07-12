В пятницу, 12 июля, спикер внешнеполитического ведомства страны-агрессора заявила, что Украина якобы готовится подорвать дамбы Каневского водохранилища и Киевской гидроэлектростанции, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистские агентства «РИА Новости» и «ТАСС».

Спикер МИД утверждает, цель «провокации» соседнего государства – обвинить Российскую Федерацию и навязать эту историю международному сообществу.

В качестве «доказательства» чиновница указала на исследование Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института. Ведомство изучило возможные сценарии затопления прилегающих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада реки Днепр.

Захарова добавила, что в 2022 году специалисты также моделировали последствия прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Отметим, что РФ не впервые обвиняет Украину в «провокациях», чтобы обвинить ее в военных преступлениях оккупантов, в частности в атаках на объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее у Лаврова ответили, будет ли РФ участвовать в Глобальном саммите мира.