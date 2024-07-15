Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что после странных смертей начальника Управления государственной экспертизы Минобороны Магомеда Хандаева и бизнесмена Игоря Котельникова, которые являются фигурантами дела Иванова, Шойгу срочно усилил свою охрану, информирует «НБН».

По словам одного собеседника, экс-глава МО РФ якобы принял соответствующие меры, поскольку как минимум в одном из этих случаев есть подозрение на счет убийства. Другой источник утверждает, что решение бывшего министра оборонного ведомства усилить охрану связано с 2общей ситуацией», а не этими инцидентами.

Ранее Telegram-канал BRIEF сообщал, что Хандаев, который был подчиненным Иванова, умер в ходе одного из визитов правоохранителей. Котельников, от которого Департамент военной контрразведки ФСБ требовал показания на бывшего зама Шойгу, умер в карцере СИЗО в Москве при очень странных обстоятельствах.

Об аресте Иванова стало известно в апреле – экс-заместителя Шойгу задержали по делу о взятках. Однако СМИ утверждают, что чиновника взяли под стражу по другой причине.