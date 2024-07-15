Спикер правительства ФРГ заявил, что в словах пресс-секретаря Путина нет ничего нового – Москва давно нацелилась на столицы государств Европы, пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Чиновник считает, что при этом соответствующие заявления нужно воспринимать серьезно. Он добавил, что пока невозможно обсуждать инициативы по разоружению с российскими властями, ведь государство-террорист ведет себя намного агрессивнее в отношении соседей, чем было ранее.

Гебештрайт объяснил, что решение Вашингтона разместить американское дальнобойное оружие на территории ФРГ связано с изменением ситуации с безопасностью.

Представитель Берлина напомнил, что РФ несколько лет назад вышла из ДРСМД, поэтому эксперты по безопасности считают необходимым присутствие американского неядерного компонента сдерживания в центре Европы, в частности на немецкой территории, пока европейские государства будут разрабатывать собственное оружие.

Ранее в МИД ФРГ заявили, что РФ будет оставаться самой большой угрозой для безопасности Европы.