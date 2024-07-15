Представитель Минобороны США в интервью «Голосу Америки» напомнил, что недавно Вашингтон снял запрет на удары ВСУ по территории страны-агрессора в рамках обороны и в ответ на обстрелы оккупантов, информирует «НБН».

При этом, по словам Райдера, политика Штатов относительно ударов защитников вглубь РФ не изменилась. Генерал-майор объяснил, что США не разрешают Силам обороны бить баллистическими ракетами ATACMS по государству-террористу, так как они «не хотят видеть непреднамеренные последствия».

Генерал отметил, что американское руководство опасается эскалации, выхода вооруженного конфликта за пределы украинской территории. Однако оно не недооценивает угрозу в виде РФ и продолжит предоставлять Киеву помощь, чтобы обеспечить ВСУ всех необходимым для защиты страны.

Отметим, ранее глава Белого дома Джо Байден объяснял, почему защитники не могут применять американское оружие для атак вглубь РФ.