Американское издание Politico пишет, что 63 евродепутата требуют лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе из-за «мирного турне» Орбана, информирует «НБН».

В связи с визитами представителя Будапешта в Российскую Федерацию и КНР депутаты Европарламента обратились к руководству организации, заявив, что венгерский премьер-министр нанес значительный ущерб, злоупотребляя председательством его государства в Совете ЕС.

По их словам, простое словесное осуждение действий представителя Будапешта, как показала практика, не дает результатов, поэтому они призывают руководство организации лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС за ее неправомерное председательство.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова Орбана о возможном посредничестве Трампа на переговорах Украины и РФ.