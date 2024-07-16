В ходе брифинга спикер Госдепа США ответил на вопрос представителей СМИ, поощряло ли руководство страны украинского лидера Владимира Зеленского во время его визита в Вашингтон к приглашению РФ на второй Глобальный саммит мира, информирует «НБН».

По словам чиновника, Вашингтон обсуждал с Киевом соответствующий вопрос. В то же время Миллер отметил, что любые решения по дипломатическим переговорам должны принимать украинские власти, а не государство, которое не является стороной конфликта.

Представитель Госдепа заявил, что, если Киев решит пригласить представителей страны-агрессора на следующую конференцию, Вашингтон как партнер и помощник поддержит эту инициативу.

Как сообщалось, спикер Минобороны США Пэт Райдер объяснил, почему руководство Штатов не разрешает ВСУ бить ракетами ATACMS по территории государства-террориста.