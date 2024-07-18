В ходе визита в Венгрию в четверг, 18 июля, словацкий лидер заверил президента страны Томаша Шуйока, что Братислава не будет бойкотировать председательство Будапешта в Совете ЕС, информирует «НБН» со ссылкой на RTVS.

По словам Пеллегрини, представители Братиславы будут активно участвовать в мероприятиях, организованных венгерской стороной во время ее председательства.

Политик добавил, что словацкое правительство не видит причин для того, чтобы действовать «вопреки суверенной позиции» Венгрии в Совете ЕС и ее руководства только потому, что «кому-то не нравятся действия» представителей Будапешта.

Глава государства считает, что нельзя кого-то наказывать только за его попытки «вести диалог».

Как сообщалось, Зеленский предостерег европейских лидеров от попыток устроить «мирные переговоры» за спиной Украины.