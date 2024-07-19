Генсек Североатлантического Альянса в интервью ВВС высказался о том, как долго продлится российско-украинская война. По словам Столтенберга, члены НАТО и Евросоюза должны быть готовыми к тому, что этот вооруженный конфликт затянется на 10 лет, информирует «НБН».

В то же время чиновник считает, что чем сильнее государства Альянса и ЕС будут поддерживать Украину и чем дольше будут предоставлять ей военную помощь, тем быстрее могут закончиться боевые действия.

Генсек НАТО отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин рассчитывает на то, что он сможет «пересидеть» союзников Киева, поэтому РФ продолжает свою агрессию против Украины. Однако страны Запада, когда дают понять российскому лидеру, что они здесь надолго и твердо намерены помогать украинцам, создают условия для разрешения конфликта.

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в создании международного кризиса. Республиканец заявил, что после возвращения в президентское кресло он может закончить любую войну телефонным звонком.