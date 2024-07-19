Бывший лидер американцев в финальной речи на съезде Республиканской партии обвинил Белый дом в создании международного кризиса, в частности с вторжением РФ в Украину и войной Израиля против ХАМАСа.

45-й президент США заявил, что благодаря его победе на выборах «годы войны, хаоса и слабости закончатся», информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

По словам бывшего главы государства, при его президентстве не было никаких войн за исключением ИГИЛа. Трамп считает, что россйиские оккупанты не вторглись бы в Украину, поскольку его боялась, как Москва, так и Пекин. Однако, как утверждает республиканец, он может закончить любой вооруженный конфликт лишь телефонным звонком.

Напомним, СМИ сообщили о письме венгерского премьер-министра Виктора Орбана к руководству ЕС, в котором он рассматривает Трампа в качестве посредника на переговорах Украины и РФ. Спикер Путина Дмитрий Песков прокомментировал соответствующее предложение представителя Будапешта.