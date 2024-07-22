Руководитель внешнеполитического ведомства Латвии перед началом встречи глав МИД Евросоюза заявила, что необходимо отменить все запреты на применение ВСУ западного оружия для атак на объекты на территории страны-агрессора, информирует «НБН».

По словам дипломата, у Сил обороны должна быть возможность наносить удары по аэродромам армии Путина в РФ, с которых поднимаются самолеты для обстрелов украинских городов.

Министр утверждает, что снятие всех ограничений на использование западного оружия защитниками не означает, что украинская сторона не будет придерживаться очень четкой дисциплины по соблюдению правил, так как раньше демонстрировала образцовое поведение в этом вопросе и не провоцировала ситуацию.

Браже считает, что связанные с западным оружием запреты ограничивают защиту Украины, поэтому они должны быть отменены.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал британского премьера Кира Стармера «продемонстрировать лидерство» в вопросе применения западного оружия по стране-агрессору.