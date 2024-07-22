Американское издание Politico пишет, что накануне заявления Байдена об отказе от участия в борьбе за президентское кресло к нему в Делавэр приехали давние соратники Стив Ричетти и Майк Донилон, которые показали ему неутешительные результаты проведенных на прошлой неделе соцопросов, информирует «НБН».

Исследование показало, что американский лидер отстает от республиканца Дональда Трампа во всех шести критических колеблющихся штатах, которые могут решить исход президентской гонки. Кроме того, он потерпел крах в Миннесоте и Вирджинии, где его политическая сила не видела необходимости тратить большие ресурсы на кампанию. Стало понятно, что шансы на победу у главы Белого дома малы.

21 июля Байден принял решение о том, что он откажется от борьбы за президентское кресло, о чем около 13:45 в телефонном разговоре сообщил высшему руководству своей администрации и предвыборной команде. Вскоре глава государства уведомил об этом американцев.

Журналисты отмечают, что соответствующий шаг президента, который стал неожиданностью даже для его соратников, дал ему шанс создать впечатление, что решение об отказе от переизбрания было добровольным.

Напомним, Зеленский отреагировал на отказ Байдена от участия в борьбе за президентское кресло.